Росіяни більше 840 разів застосували хімічну зброю у лютому, - Генштаб

Як пише Генштаб, ворог продовжує застосовувати проти українських воїнів спеціальні боєприпаси, що споряджені небезпечними хімічними речовинами.

"Поруч із звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, такі як К-51 та РГ-ВО, що є засобами боротьби із заворушеннями і заборонені для використання у якості засобів ведення війни", - додає Генштаб.

Зокрема значною є частка боєприпасів, які містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Генштаб відзначає, що:

у лютому зафіксовано 844 випадки застосування таких боєприпасів;

з лютого 2023-го зафіксовано 6963 випадки використання небезпечних хімічних речовин.

Воєнні злочини Росії

Російська Федерація вчинила безліч воєнних злочинів під час широкомасштабної війни проти України. Серед найтяжчих злочинів - масові вбивства мирних жителів у Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших містах, цілеспрямовані удари по житлових районах, лікарнях і школах, а також тортури й викрадення цивільних. Системними діями окупаційних сил стали ракетні обстріли об’єктів критичної інфраструктури, застосування забороненого озброєння та створення фільтраційних таборів.

Як повідомляв Генштаб, лише за грудень 2024 року армія країни-агресора здійснила понад 400 атак із використанням спеціальних боєприпасів, споряджених токсичними хімічними речовинами.