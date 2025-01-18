Росіяни застосували хімічну зброю майже 500 разів за грудень, - Генштаб
Ворог продовжує застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. Лише протягом минулого місяця було здійснено понад 400 атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання у якості засобів ведення війни", - наголосили в Генштабі.
Також, за даними військових, є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу. Водночас наразі відомо, що:
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у грудні 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних сил України зафіксовано 434 випадки застосування таких боєприпасів.
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загалом, із лютого 2023 року зафіксовано 5389 випадків використання небезпечних хімічних речовин.
"З початком широкомасштабного вторгнення Росії проти України підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою", - додали в Генштабі.
Водночас, за даними штабу, з лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру.
"РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - наголосили військові.
Нагадаємо, вже неодноразово ми писали, що росіяни використовують хімічну зброю для ударів по позиціях українських військових. Зокрема в лютому минулого року росіяни здійснили хімічну атаку на Таврійському напрямку.
Крім того, стало відомо про застосування російськими загарбниками хімічних боєприпасів проти українських військових на півдні України.
За словами речника оперативного угрупування військ "Таврія", Дмитра Лихового, лише за 4 вересня окупанти здійснили 13 скидів з отруйними речовинами на лінії бойового зіткнення на Запоріжжі.
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