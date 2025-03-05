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Россияне более 840 раз применили химическое оружие в феврале, - Генштаб

Иллюстративное фото: россияне более 840 раз применили химическое оружие в феврале (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В течение февраля российские террористы 844 раза применили химическое оружие против украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишет Генштаб, враг продолжает применять против украинских воинов специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.

"Рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны", - добавляет Генштаб.

В частности значительной является доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

Генштаб отмечает, что:

  • в феврале зафиксировано 844 случая применения таких боеприпасов;
  • с февраля 2023-го зафиксировано 6963 случая использования опасных химических веществ.

Военные преступления России

Российская Федерация совершила множество военных преступлений во время широкомасштабной войны против Украины. Среди самых тяжких преступлений - массовые убийства мирных жителей в Буче, Изюме, Мариуполе и других городах, целенаправленные удары по жилым районам, больницам и школам, а также пытки и похищения гражданских. Системными действиями оккупационных сил стали ракетные обстрелы объектов критической инфраструктуры, применение запрещенного вооружения и создание фильтрационных лагерей.

Как сообщал Генштаб, только за декабрь 2024 года армия страны-агрессора осуществила более 400 атак с использованием специальных боеприпасов, снаряженных токсичными химическими веществами.

 

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