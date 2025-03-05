Росіяни більше 840 разів застосували хімічну зброю у лютому, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Як пише Генштаб, ворог продовжує застосовувати проти українських воїнів спеціальні боєприпаси, що споряджені небезпечними хімічними речовинами.

"Поруч із звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, такі як К-51 та РГ-ВО, що є засобами боротьби із заворушеннями і заборонені для використання у якості засобів ведення війни", - додає Генштаб.

Зокрема значною є частка боєприпасів, які містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Генштаб відзначає, що:

у лютому зафіксовано 844 випадки застосування таких боєприпасів;

з лютого 2023-го зафіксовано 6963 випадки використання небезпечних хімічних речовин.

Воєнні злочини Росії

Російська Федерація вчинила безліч воєнних злочинів під час широкомасштабної війни проти України. Серед найтяжчих злочинів - масові вбивства мирних жителів у Бучі, Ізюмі, Маріуполі та інших містах, цілеспрямовані удари по житлових районах, лікарнях і школах, а також тортури й викрадення цивільних. Системними діями окупаційних сил стали ракетні обстріли об’єктів критичної інфраструктури, застосування забороненого озброєння та створення фільтраційних таборів.

Як повідомляв Генштаб, лише за грудень 2024 року армія країни-агресора здійснила понад 400 атак із використанням спеціальних боєприпасів, споряджених токсичними хімічними речовинами.