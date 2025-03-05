ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне более 840 раз применили химическое оружие в феврале, - Генштаб

Среда 05 марта 2025 15:34
UA EN RU
Россияне более 840 раз применили химическое оружие в феврале, - Генштаб Иллюстративное фото: россияне более 840 раз применили химическое оружие в феврале (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В течение февраля российские террористы 844 раза применили химическое оружие против украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишет Генштаб, враг продолжает применять против украинских воинов специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.

"Рядом с обычными средствами огневого поражения противник применяет боеприпасы, такие как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны", - добавляет Генштаб.

В частности значительной является доля боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

Генштаб отмечает, что:

  • в феврале зафиксировано 844 случая применения таких боеприпасов;
  • с февраля 2023-го зафиксировано 6963 случая использования опасных химических веществ.

Военные преступления России

Российская Федерация совершила множество военных преступлений во время широкомасштабной войны против Украины. Среди самых тяжких преступлений - массовые убийства мирных жителей в Буче, Изюме, Мариуполе и других городах, целенаправленные удары по жилым районам, больницам и школам, а также пытки и похищения гражданских. Системными действиями оккупационных сил стали ракетные обстрелы объектов критической инфраструктуры, применение запрещенного вооружения и создание фильтрационных лагерей.

Как сообщал Генштаб, только за декабрь 2024 года армия страны-агрессора осуществила более 400 атак с использованием специальных боеприпасов, снаряженных токсичными химическими веществами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
Перемирие в небе. Что известно об инициативе Зеленского и пойдет ли на это Кремль
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины