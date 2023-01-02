Росіяни більше 70 разів обстріляли Херсонську області: є загиблий та постраждалі

Зокрема, окупанти 30 разів атакували Херсон. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще четверо жителів Херсонської області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, в новорічну ніч росіяни вдарили по Херсону, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

РБК-Україна повідомляло, що 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл росіян у Новий рік, він перебуває у тяжкому стані.

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