Росіяни обстріляли Херсон в новорічну ніч, є загиблий
Російські нікчеми завдавали удари по Херсону прямісінько у новорічну ніч. На жаль, є загиблий серед цивільних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч. Внаслідок чергового російського обстрілу 1 людина загинула, 1 - поранена", - пише Тимошенко.
Також внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю обласної дитячої лікарні.
Загалом було зафіксовано близько 7 прильотів в місті й вибито більше 700 вікон.
Фото: росіяни обстріляли Херсон в новорічну ніч, є загиблий (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу Росія 40 разів обстріляла Херсонську область, внаслідок чого є поранені.
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