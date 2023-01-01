Фото: росіяни обстріляли Херсон в новорічну ніч, є загиблий (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Російські нікчеми завдавали удари по Херсону прямісінько у новорічну ніч. На жаль, є загиблий серед цивільних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч. Внаслідок чергового російського обстрілу 1 людина загинула, 1 - поранена", - пише Тимошенко. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю обласної дитячої лікарні. Загалом було зафіксовано близько 7 прильотів в місті й вибито більше 700 вікон. Фото: росіяни обстріляли Херсон в новорічну ніч, є загиблий (t.me/tymoshenko_kyrylo)