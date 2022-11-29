UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни більше 20 разів обстріляли Херсонську область: в ОВА розповіли про руйнування

Ілюстративне фото: росіяни більше 20 разів обстріляли Херсонську область (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові продовжують бити по цивільній інфраструктурі Херсонської області. За минулу добу вони обстріляли регіон 21 раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Загарбники атакували житлові квартали Херсона, також є влучання у приватні та багатоквартирні будинки. Ворог обстріляв Дар'ївку, Микільське, Садове, Токарівку, Станіслав, Олександрівку, Інженерне та територію поблизу "УКРНІОЗ" у Херсонському районі.

У Бериславському району під ворожий вогонь потрапили Берислав, Новокаїри, Новоберислав та Шляхове.

Внаслідок російських атак загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, 27 листопада росіяни 30 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, двоє постраждали.

Окрім того, загарбники вбили відомого мецената Анатолія Прокопчука та його 19-річного сина у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України