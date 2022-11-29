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Россияне более 20 раз обстреляли Херсонскую область: в ОВА рассказали о разрушениях

Иллюстративное фото: россияне более 20 раз обстреляли Херсонскую область (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные продолжают бить по гражданской инфраструктуре Херсонской области. За прошедшие сутки они обстреляли регион 21 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

Захватчики атаковали жилые кварталы Херсона, также есть попадание в частные и многоквартирные дома. Враг обстрелял Дарьевку, Никольское, Садовое, Токаревку, Станислав, Александровку, Инженерное и территорию вблизи "УКРНИОЗ" в Херсонском районе.

В Бериславском районе под вражеский огонь попали Берислав, Новокаиры, Новоберислав и Шляхово.

В результате российских атак погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, 27 ноября россияне 30 раз обстреляли Херсонскую область, один человек погиб, двое пострадали.

Кроме того, захватчики убили известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына в Херсонской области.

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