Росіяни били з важкої артилерії по Нікопольському району: пошкоджено десяток будинків та ЛЕП

Російські окупанти вночі обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Покровську громади Нікопольського району. Загарбники випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
На щастя, внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав.
При цьому пошкоджень зазнали з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач.
Нагадаємо, вчора вночі росіяни атакували Дніпропетровську область іранськими дронами, важкою артилерією та "Градами".
18 грудня загарбники обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, постраждав цивільний.
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