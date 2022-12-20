RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: поврежден десяток домов и ЛЭП

Фото: россияне избивали из тяжелой артиллерии по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую и Покровскую общины Никопольского района. Захватчики выпустили на мирные села не менее 20 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко.

К счастью, в результате вражеских атак никто не пострадал.

При этом повреждены десяток частных домов и хозяйственных сооружений, газопроводы и линия электропередач.

Напомним, вчера ночью россияне атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами, тяжелой артиллерией и "Градами".

18 декабря захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, пострадал гражданский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьНикопольВойна России против Украины