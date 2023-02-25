Ранковий обстріл Херсона: з'явилися фото наслідків

У суботу, 25 лютого, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. В Офісі президента показали фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ОП Андрія Єрмака.

"Наслідки обстрілу Херсона, внаслідок якого постраждали троє людей", - йдеться в дописі під фото.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку поранення отримали троє працівників аварійно-рятувальної служби.

Пізніше у Херсоні знову пролунали вибухи.

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