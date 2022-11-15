Росіяни били з "Градів" по Нікопольському району, пошкоджені ЛЕП та газогін

Російські окупанти обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Загарбники випустили понад 60 снарядів на мирні міста та села.
У Нікополі росіяни влучили по багатоповерхових та приватних будинках та комерційному підприємству. Пошкоджені лінії електропередач та газогін. Також знищено декілька господарських споруд.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів ще уточнюються.
Нагадаємо, вночі 13 листопада окупанти обстріляли Нікопольський район, дві жінки отримали поранення.
Раніше росіяни гатили з важкої артилерії по Мирівській громаді в Нікопольському районі Дніпропетровської області.
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