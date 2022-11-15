Россияне били из "Градов" по Никопольскому району, повреждены ЛЭП и газопровод

Российские оккупанты обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Захватчики выпустили более 60 снарядов по мирным городам и селам.

В Никополе россияне попали по многоэтажным и частным домам и коммерческому предприятию. Повреждены линии электропередачи и газопровод. Также уничтожены несколько хозяйственных построек.

К счастью, обошлось без пострадавших. Детали обстрелов еще уточняются.