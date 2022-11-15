Россияне били из "Градов" по Никопольскому району, повреждены ЛЭП и газопровод

Российские оккупанты обстреляли Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Захватчики выпустили более 60 снарядов по мирным городам и селам.
В Никополе россияне попали по многоэтажным и частным домам и коммерческому предприятию. Повреждены линии электропередачи и газопровод. Также уничтожены несколько хозяйственных построек.
К счастью, обошлось без пострадавших. Детали обстрелов еще уточняются.
Напомним, ночью 13 ноября оккупанты обстреляли Никопольский район, две женщины получили ранения.
Ранее россияне били из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе Днепропетровской области.
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