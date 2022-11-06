Росіяни били по Донецькій області з "Ураганів" та "Градів": є жертви та поранені

Загарбники 5 листопада обстріляли міста Авдіївка, Торецьк, смт Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Нетайлове, Уманське. Вони використовували проти мирного населення РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію.

В результаті атак було зруйновано та пошкоджено 21 цивільний об‘єкт - 18 житлових будинків, адміністративну будівлю міської територіальної громади, господарчу споруду та автомобіль.

Також було зафіксовано два ракетних удари по Лиману та обстріли з "Градів" Авдіївки. Росіяни поцілили в оселі мешканців. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Торецьк окупанти атакували з РСЗВ "Ураган" та артилерії, є вбиті та поранені цивільні, пошкоджено чотири оселі.

Також зазначимо, що голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що минулої доби загарбники вбили одного цивільного у Торецьку та поранили ще двох. Від ворожих обстрілів також постраждав мешканець Бахмута.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.