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Росіяни били по Бериславському району артилерією та дронами: є постраждалий

Ілюстративне фото: росіяни били по Бериславському району артилерією та дронами (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники атакували населені пункти Бериславського району Херсонської області за допомогою артилерії та безпілотників. Через ворожі атаки одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Бериславської РВА Володимира Літвінова.

"Внаслідок скидання ворогом осколкових боєприпасів із дрону отримав поранення мешканець с. Одрадокам'янка Тягинської територіальної громади", - написав він.

Окрім того, окупанти обстріляли околиці та житлові квартали села Осокорівка Нововоронцовської територіальної громади з артилерії. Через ворожу атаку було частково пошкоджено будівля обʼєкта критичної інфраструктури. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти випустили 339 снарядів по Херсонській області, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Окрім того, вночі загарбники скинули дві керовані авіабомби на село Кізомис, що спричинило значні руйнування.

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Херсонська областьВійна Росії проти України