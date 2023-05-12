Росіяни били по Бериславському району артилерією та дронами: є постраждалий

"Внаслідок скидання ворогом осколкових боєприпасів із дрону отримав поранення мешканець с. Одрадокам'янка Тягинської територіальної громади", - написав він.

Окрім того, окупанти обстріляли околиці та житлові квартали села Осокорівка Нововоронцовської територіальної громади з артилерії. Через ворожу атаку було частково пошкоджено будівля обʼєкта критичної інфраструктури. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти випустили 339 снарядів по Херсонській області, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Окрім того, вночі загарбники скинули дві керовані авіабомби на село Кізомис, що спричинило значні руйнування.

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