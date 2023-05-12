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Росіяни вночі скинули дві керовані авіабомби на село у Херсонській області: є руйнування

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Херсонська область, П'ятниця 12 травня 2023 11:10
Росіяни вночі скинули дві керовані авіабомби на село у Херсонській області: є руйнування Фото: росіяни вночі скинули дві керовані авіабомби на село у Херсонській області (t.me/khersonskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні вночі скинули дві керовані авіабомби на село Кізомис у Херсонській області. Внаслідок атаки є значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Повідомляється, що через ворожу авіацію у Кізомисі вщент зруйновано два житлові будинки, ще вісім осель та адміністративна будівля зазнали пошкоджень.

На щастя, постраждалих серед мирних мешканців немає.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни випустили 339 снарядів по Херсонській області, одна людина загинула, ще четверо поранені.

Додамо, що вчора окупанти обстріляли село Одрадокам'янка у Бериславському районі, подружжя пенсіонерів отримали поранення.

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