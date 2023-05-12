Россияне били по Бериславскому району артиллерией и дронами: есть пострадавший

"В результате сброса врагом осколочных боеприпасов с дрона получил ранение житель с. Одрадокаменка Тягинского территориальной общины", - написал он.

Кроме того, оккупанты обстреляли окрестности и жилые кварталы села Осокоровка Нововоронцовской территориальной общины из артиллерии. Из-за вражеской атаки было частично повреждено здание объекта критической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты выпустили 339 снарядов по Херсонской области, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Кроме того, ночью захватчики сбросили две управляемые авиабомбы на село Кизомис, что повлекло за собой значительные разрушения.

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