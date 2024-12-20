Україна напряму замовила артилерійські снаряди у Rheinmetall: коли їх доставлять

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство оборонних закупівель у Facebook .

Як зазначили в Агенції, контракт з Rheinmetall на постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм було укладено в грудні.

"Для Агенції важливо розширювати пряме контрактування з провідними світовими виробниками озброєння на кожну критичну номенклатуру, оскільки це підвищує надійність поставок. Ми щиро вдячні Rheinmetall за їхній внесок у забезпечення Збройних Сил України", - зазначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Поставки боєприпасів заплановані на першу половину 2025 року. Вони підходять до більшості 155-мм гармат, які перебувають на озброєнні у ЗСУ.