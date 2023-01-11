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Росіяни в Бердянську готують нову авіабазу: фото з супутника

Фото: росіяни в Бердянську готують нову авіабазу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська планують облаштувати базу в аеропорту в міста Бердянськ. Там вже почали почали розміщувати гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter OSINT-розслідувача Бенджаміна Піттета.

Він опублікував знімки супутника, на яких видно аеропорт міста Бердянськ. На фото можна розгледіти, що росіяни облаштовують його під базу. Можна нарахувати щонайменше 17 російських гелікоптерів і різні фортифікаційні споруди.

Скоріше за все росіяни планують створити там нову авіабазу, котра змінить базу в селищі Чаплинка. Це викликано тим, що українська армія тепер може діставати до неї з HIMARS.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, білоруські та російські військові проведуть спільні авіанавчання для підготовки відповідних підрозділів.

Повідомлялось, що на території Білорусі продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. Також там планують провести авіаційні навчання для підготовки відповідних підрозділів.

Нагадаємо, окупанти блокують виїзд з тимчасово окупованих територій на підконтрольні уряду України території.

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БердянськЧаплинка