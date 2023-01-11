Россияне в Бердянске готовят новую авиабазу: фото со спутника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter OSINT-расследователя Бенджамина Питтета.

Он опубликовал снимки спутника, на которых виден аэропорт города Бердянск. На фото можно увидеть, что россияне обустраивают его под базу. Можно насчитать не менее 17 российских вертолетов и различные фортификационные сооружения.

Скорее всего, россияне планируют создать там новую авиабазу, которая сменит базу в поселке Чаплинка. Это вызвано тем, что украинская армия теперь может доставать в нее из HIMARS.