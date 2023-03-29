Росіяни з авіації вдарили по Бериславу: є поранений

"Під ударом опинилися колишні виробничі цехи заводів. Також, від вибухової хвилі зазнали ураження близько 15 будинків, у домівках пошкоджені дахи та вибиті вікна", - написав він.

Наразі відомо про одного постраждалого через атаку. Пораненого чоловіка доставили до лікарні.

Нагадаємо, через обстріл Берислава 27 березня постраждали троє людей.

Також зазначимо, що 24 березня окупанти скинули вибухівку з безпілотника на адмінбудівлю в Бериславі.

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