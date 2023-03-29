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Россияне из авиации ударили по Бериславу: есть раненый

Фото: россияне из авиации ударили по Бериславу (t.me/beryslavrda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли из авиации территории промышленных предприятий Берислава Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бериславской районной государственной администрации Владимира Литвинова.

"Под ударом оказались бывшие производственные цеха заводов. Также, от взрывной волны пострадали около 15 домов, в домах повреждены крыши и выбиты окна", - написал он.

На данный момент известно об одном пострадавшем из-за атаки. Раненого мужчину доставили в больницу.

Напомним, из-за обстрела Берислава 27 марта пострадали три человека.

Также отметим, что 24 марта оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на админздание в Бериславе.

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