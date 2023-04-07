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Росіяни з авіації обстріляли Оріхів Запорізької області

Фото: росіяни з авіації обстріляли Оріхів Запорізької області (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вдарили з авіації по Оріховому Запорізької області у п'ятницю, 7 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Під ворожим ударом опинився цивільний та комунальний сектор.

"Черговий терористичний акт здійснили російські війська: мирне місто опинилося під прицілом російської авіації", - додав Малашко.

Нагадаємо, вчора росіяни поцілили по п'ятиповерховому будинку в Оріховому.

Тим часом мешканців Запоріжжя та області попередили про ймовірність ворожих атак на Великдень та попросили не створювати масові скупчення людей.

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