ua en ru
Ср, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни авіацією обстріляли Одрадокам'янку Херсонської області, є поранені

Середа 13 вересня 2023 12:06
UA EN RU
Росіяни авіацією обстріляли Одрадокам'янку Херсонської області, є поранені Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку обстріляли авіацією Одрадокам'янку Херсонської області. Двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

Ворог здійснив обстріл близько о 10 ранку. Внаслідок ворожого удару поранення отримала 81-річна жінка. Їй діагностували мінно-вибухову травму й контузію. Наразі вона перебуває у лікарні.

Також пізніше стало відомо про постраждалого 74-річного чоловіка.

"У місцевого жителя - поранення голови, грудної клітини, ніг, а також контузія. Зараз він знаходиться у лікарні", - додають в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили восени минулого року. Окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.

Наприклад, вчора, 12 вересня, внаслідок обстрілу села Садове Херсонської області постраждали двоє людей, серед яких був правоохоронець.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Херсонська область Російська Федерація
NEWS
У росіян "мінус" два кораблі? Що відомо про потужну атаку на окупований Севастополь
У росіян "мінус" два кораблі? Що відомо про потужну атаку на окупований Севастополь
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ