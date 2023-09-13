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Россияне авиацией обстреляли Одрадокаменку Херсонской области, есть раненые

Среда 13 сентября 2023 12:06
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Россияне авиацией обстреляли Одрадокаменку Херсонской области, есть раненые Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы утром обстреляли авиацией Одрадокаменку Херсонской области. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

Враг совершил обстрел около 10 утра. В результате вражеского удара ранения получила 81-летняя женщина. Ей диагностировали минно-взрывную травму и контузию. Сейчас она находится в больнице.

Также позже стало известно о пострадавшем 74-летнем мужчине.

"У местного жителя - ранения головы, грудной клетки, ног, а также контузия. Сейчас он находится в больнице", - добавляют в ОГА.

Ситуация в Херсонской области

Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные освободили осенью прошлого года. Оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.

Например, вчера, 12 сентября, в результате обстрела села Садовое Херсонской области пострадали два человека, среди которых был правоохранитель.

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