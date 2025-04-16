Росіяни авіабомбами знищили льодову арену в Херсоні: фото наслідків
Зранку 16 квітня росіяни атакували Херсон. Зокрема чотири авіабомби влучили в будівлю льодової арени, зруйнувавши її.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію України.
Так, російські загарбники завдали авіаудару та артилерійських обстрілів по мікрорайону "Таврійський".
"Близько 06:30 російські пілоти завдали авіаудару по спортивному комплексу в Центральному районі Херсона. Чотири керовані бомби влучили в будівлю льодової арени, внаслідок чого заклад зруйновано", - йдеться у повідомленні.
Загиблий та постраждалі під час обстрілу Херсона
Через обстріл "Таврійського" від отриманих травм загинув 55-річний чоловік.
"Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє жінок віком 20, 56 і 70 років та двоє чоловіків 61 і 70 років", - зазначили правоохоронці.
Повторний обстріл артилерією мікрорайону "Таврійський"
На місці вибухів виникла пожежа, під час ліквідації якої військові РФ завдали артилерійського обстрілу, в результаті чого уламками пошкодило два службові автомобілі ДСНС.
"Масований артобстріл Таврійського тривав майже пів години. В результаті вибухів снарядів пошкоджено 18 багатоквартирних і приватних будинків", - додали у поліції.
Наслідки обстрілу Херсона 16 квітня (npu.gov.ua)
Крім того, пошкоджені два навчальні заклади, три супермаркети, поштове відділення, дев’ять цивільних транспортних засобів.
Льодова арена в Херсоні
До руйнування льодова арена в Херсоні входила до переліку з 37 льодових арен, подудованих по всій країні ще до 2014 року. В Херсоні льодовий палац було побудовано в 2008 році.
Окрім Херсона, росіяни зруйнували льодову арену "Альтаїр" в Дружківці. Також через обстріли зруйновані льодові арени в Маріуполі, в Сєвєродонецьку, в Донецьку.
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