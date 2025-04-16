Россияне авиабомбами уничтожили ледовую арену в Херсоне: фото последствий

Утром 16 апреля россияне атаковали Херсон. В частности четыре авиабомбы попали в здание ледовой арены, разрушив ее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Украины .

Так, российские захватчики нанесли авиаудар и артиллерийские обстрелы по микрорайону "Таврический".



"Около 06:30 российские пилоты нанесли авиаудар по спортивному комплексу в Центральном районе Херсона. Четыре управляемые бомбы попали в здание ледовой арены, в результате чего заведение разрушено", - говорится в сообщении.

Погибший и пострадавшие во время обстрела Херсона

Из-за обстрела "Таврического" от полученных травм погиб 55-летний мужчина.

"Ранения различной степени тяжести получили трое женщин в возрасте 20, 56 и 70 лет и двое мужчин 61 и 70 лет", - отметили правоохранители.

Повторный обстрел артиллерией микрорайона "Таврический"

На месте взрывов возник пожар, во время ликвидации которого военные РФ нанесли артиллерийский обстрел, в результате чего обломками повредили два служебных автомобиля ГСЧС.



"Массированный артобстрел Таврического продолжался почти полчаса. В результате взрывов снарядов повреждены 18 многоквартирных и частных домов", - добавили в полиции.

Последствия обстрела Херсона 16 апреля (npu.gov.ua)

Кроме того, повреждены два учебных заведения, три супермаркета, почтовое отделение, девять гражданских транспортных средств.