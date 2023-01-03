Зеленський про ракетний удар по Дружківці: чергове зізнання держави-терориста
Обстріл військами Російської Федерації льодової арени в Дружківці - це чергове зізнання держави-терориста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Російські терористи зруйнували льодову арену в Дружківці. Зруйнували ракетою. Ця льодова арена "Альтаїр" працювала ще до війни, коли до приходу Росії Донбас мав нормальне життя", - сказав Зеленський.
Він розповів, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на льодовій арені тренувалися діти, там відбувалися хокейні змагання, а минулого року її використовували для як місце для збору та розподілу гуманітарної допомоги.
"Всі знали, що це за арена... Російська ракета проти "Альтаїру" в Дружківці - це чергове зізнання держави-терориста", - наголосив президент.
Зеленський наголосив, що цей удар по Дружківці став зізнанням намірів Росії, це те з чим вона прийшла на Донбас.
"Смерть на Донбасі не запанує, ми маємо зробити все, щоб викинути її триколор з Донбасу та інших територій", - додав він.
Нагадаємо, вчора, 2 січня російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Донецькій області. Внаслідок атаки ворога постраждали люди.
Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що під час обстрілу міста Дружківка Донецької області військові РФ використали ракетний комплекс "Іскандер".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.