Росіяни авіабомбами атакували Торецьк в Донецькій області: є поранені

Окупанти обстріляли місто Торецьк, ймовірно, з використанням мінометів та трьох авіабомб. О 10:40 унаслідок вибуху отримав тілесні ушкодження 47-річний чоловік, який пересувався вулицею на велосипеді.

Вже через годину місто знову зазнало обстрілу. Цього разу уламками снаряда поранило ще одного чоловіка 59 років - він перебував на вулиці біля автомобіля.

Росіяни обстріляли Торецьк ще й після обіду

Зазначається, що о 14:15 від чергової атаки держави-агресора дістали осколкові поранення четверо жінок віком від 53 до 73 років.

"Двоє отримали тілесні ушкодження вдома, ще дві - у середмісті. Одну з постраждалих з травмою голови доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - повідомили у прокуратурі.

Фото: Наслідки обстрілу Торецька (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Загалом, внаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, два автомобілі, дві адміністративні будівлі, торговельні об’єкти та котельню.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.

Під час нещодавнього засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.

Окупанти позавчора атакували місто Покровськ. Внаслідок цього загинуло дев'ять осіб, ще 82 людини зазнали поранень.