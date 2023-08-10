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Россияне авиабомбами атаковали Торецк в Донецкой области: есть раненые

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Войска РФ сегодня, 10 августа, нанесли несколько авиаударов по Торецку в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Оккупанты обстреляли город Торецк, вероятно, с использованием минометов и трех авиабомб. В 10:40 в результате взрыва получил телесные повреждения 47-летний мужчина, который передвигался по улице на велосипеде.

Уже через час город снова подвергся обстрелу. На этот раз осколками снаряда ранило еще одного мужчину 59 лет - он находился на улице возле автомобиля.

Россияне обстреляли Торецк еще и после обеда

Отмечается, что в 14:15 от очередной атаки государства-агрессора получили осколочные ранения четверо женщин в возрасте от 53 до 73 лет.

"Двое получили телесные повреждения дома, еще две - в центре города. Одну из пострадавших с травмой головы доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", - сообщили в прокуратуре.

Фото: Последствия обстрела Торецка (facebook.com/don.gp.gov.ua)

В общем, в результате вражеских атак повреждены жилые дома, два автомобиля, два административных здания, торговые объекты и котельная.

Обстрелы Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

В ходе недавнего заседания Координационного штаба было принято решение расширить принудительную эвакуацию детей в регионе. Список был дополнен еще 9 населенными пунктами.

Оккупанты позавчера атаковали город Покровск. В результате погибли девять человек, еще 82 человека получили ранения.

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