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Удар по Покровську. Зеленський заявив, що кількість загиблих зросла

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Вівторок 08 серпня 2023 23:37
Удар по Покровську. Зеленський заявив, що кількість загиблих зросла Фото: Зеленський заявив про зростання кількості загиблих в Покровську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Антон Малиновський

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Покровську Донецької області зросла - наразі відомо про дев'ять жертв. Ще 82 людини зазнали поранень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Він зазначив, що серед поранених є двоє дітей - обидва хлопці, один з них - у важкому стані.

"Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6-го класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості", - заявив президент.

Зеленський також наголосив, що другий удар відбувся тоді, коли почалася рятувальна операція.

"Таке свідоме рішення терористів – завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії - хоч би як розвивалися події, але вироки проти терористів повинні бути", - підкреслив президент.

Удар по Покровську

Вчора російська армія обстріляла центр Покровська ракетами "Іскандер". Перший удар був о 19:15, а другий о 19:52, вже під час рятувальної операції.

Через атаку пошкоджено декілька будинків, готель, заклади харчування, магазини та адмінбудівлі. Зазначимо, що станом на вечір 8 серпня було відомо про сімох загиблих та понад 80 поранених.

Постраждали не тільки цивільні, а й рятувальники та поліцейські. Так, загинув заступник начальника ГУ ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.

Детальніше про наслідки обстрілу Покровська - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Покровск
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