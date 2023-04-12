UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни атакують ЗСУ із термобаричної артилерії поблизу Кремінної: карти боїв ISW

Фото: окупанти атакують ЗСУ термобаричною артилерією (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська за допомогою термобаричної артилерії атакують позиції українських військових поблизу Кремінної Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт ISW.

Ситуація у Луганській та Харківській областях


Бої у Донецькій області

Один мілблогер стверджував, що візит глави Донецької народної республіки (ДНР) Дениса Пушиліна 10 квітня до Бахмута свідчить про те, що українські сили втрачають більше позицій у Бахмуті, але точне місцезнаходження Пушиліна залишається невідомим.

"Південна вісь"

Раніше ми писали, за данними Організації Об'єднаних Націй з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули майже 8,5 тисячі мирних жителів.

Нагадаємо, держсекретар США Етоні Блінкен заявив, що Україна самостійно приймає рішення щодо контрнаступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКременнаяВійна Росії проти України