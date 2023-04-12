Росіяни атакують ЗСУ із термобаричної артилерії поблизу Кремінної: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт ISW.

Один мілблогер стверджував, що візит глави Донецької народної республіки (ДНР) Дениса Пушиліна 10 квітня до Бахмута свідчить про те, що українські сили втрачають більше позицій у Бахмуті, але точне місцезнаходження Пушиліна залишається невідомим.

Раніше ми писали, за данними Організації Об'єднаних Націй з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули майже 8,5 тисячі мирних жителів.

Нагадаємо, держсекретар США Етоні Блінкен заявив, що Україна самостійно приймає рішення щодо контрнаступу.

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