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Россияне атакуют ВСУ из термобарической артиллерии вблизи Кременной: карты боев ISW

Фото: оккупанты атакуют ВСУ термобарической артиллерией (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска с помощью термобарической артиллерии атакуют позиции украинских военных вблизи Кременной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях


Бои в Донецкой области

Один милблогер утверждал, что визит главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина 10 апреля в Бахмут свидетельствует о том, что украинские силы теряют больше позиций в Бахмуте, но точное местонахождение Пушилина остается неизвестным.

"Южная ось"

Ранее мы писали, по данным Организации Объединенных Наций со дня полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей.

Напомним, госсекретарь США Этони Блинкен заявил, что Украина самостоятельно принимает решение о контрнаступлении.

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