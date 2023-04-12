Россияне атакуют ВСУ из термобарической артиллерии вблизи Кременной: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Один милблогер утверждал, что визит главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина 10 апреля в Бахмут свидетельствует о том, что украинские силы теряют больше позиций в Бахмуте, но точное местонахождение Пушилина остается неизвестным.

Ранее мы писали, по данным Организации Объединенных Наций со дня полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей.

Напомним, госсекретарь США Этони Блинкен заявил, что Украина самостоятельно принимает решение о контрнаступлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.