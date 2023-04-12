Россияне атакуют ВСУ из термобарической артиллерии вблизи Кременной: карты боев ISW

Российские войска с помощью термобарической артиллерии атакуют позиции украинских военных вблизи Кременной Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
Бои в Донецкой области
Один милблогер утверждал, что визит главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина 10 апреля в Бахмут свидетельствует о том, что украинские силы теряют больше позиций в Бахмуте, но точное местонахождение Пушилина остается неизвестным.
"Южная ось"
Ранее мы писали, по данным Организации Объединенных Наций со дня полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 8,5 тысяч мирных жителей.
Напомним, госсекретарь США Этони Блинкен заявил, что Украина самостоятельно принимает решение о контрнаступлении.
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