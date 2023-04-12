Україна самостійно приймає рішення щодо контрнаступу, - Блінкен
Рішення щодо проведення ефективних контрнаступальних операцій з метою деокупації територій військове керівництво України ухвалює самостійно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію держсекретаря США Етоні Блінкена.
За його словами, Сполучені Штати Америки, якщо буде необхідність, готові надати свої поради та підтримку Україні. Однак важливі рішення щодо проведення контрнаступальних дій з метою деокупації захоплених росією територій Україна приймає сама.
"Україна має приймати рішення про те, як вона може найбільш ефективно захиститися від російської агресії та повернути захоплену в неї територію", - зазначив Блінкен.
Раніше ми писали, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має всі можливості, щоб здійснити успішний контрнаступ.
Нагадаємо, в міноборони України повідомили, що про контрнаступ ЗСУ офіційно можуть говорити лише три особи.
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