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Україна самостійно приймає рішення щодо контрнаступу, - Блінкен

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Середа 12 квітня 2023 04:04
Україна самостійно приймає рішення щодо контрнаступу, - Блінкен Фото: Державний секретар США Етоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Рішення щодо проведення ефективних контрнаступальних операцій з метою деокупації територій військове керівництво України ухвалює самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію держсекретаря США Етоні Блінкена.

За його словами, Сполучені Штати Америки, якщо буде необхідність, готові надати свої поради та підтримку Україні. Однак важливі рішення щодо проведення контрнаступальних дій з метою деокупації захоплених росією територій Україна приймає сама.

"Україна має приймати рішення про те, як вона може найбільш ефективно захиститися від російської агресії та повернути захоплену в неї територію", - зазначив Блінкен.

Раніше ми писали, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має всі можливості, щоб здійснити успішний контрнаступ.

Нагадаємо, в міноборони України повідомили, що про контрнаступ ЗСУ офіційно можуть говорити лише три особи.

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