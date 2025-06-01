Росіяни атакують Україну ударними дронами: де загроза

Російські окупанти ввечері, 1 червня, знову запустили ударні безпілотники по території України. Наразі вже є перші фіксації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, що станом на 20:32 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, наразі тривога є лише в Сумській області.

Зокрема, о 20:15 військові зафіксували БпЛА, які рухаються з Курської області в напрямку міста Суми.

Ворог застосував рекордну кількість дронів

Нагадаємо, що в ніч на 1 червня росіяни встановили рекорд щодо кількості випущених дронів по Україні.

Зокрема, окупанти запустили 472 безпілотники, а також три балістичні ракети та чотири крилаті. Основними напрямками атаки були Харківська, Сумська, Житомирська, Одеська, я Донецька, Дніпропетровська області та Запоріжжя.

Вдень стало відомо, що протиповітряна оборона України знешкодила 385 засобів повітряного нападу. Серед них; 210 дронів типу Shahed та безпілотники інших типів, а також три крилаті ракети Х-101/"Іскандер-К". Щодо дронів:213 збито, ще 172 - локаційно втрачені або ж подавлені РЕБ.

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