Россияне атакуют Украину ударными дронами: где угроза

Российские оккупанты вечером, 1 июня, снова запустили ударные беспилотники по территории Украины. Сейчас уже есть первые фиксации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отметим, что по состоянию на 20:32 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, пока тревога есть только в Сумской области.

В частности, в 20:15 военные зафиксировали БпЛА, которые движутся из Курской области в направлении города Сумы.

Враг применил рекордное количество дронов

Напомним, что в ночь на 1 июня россияне установили рекорд по количеству выпущенных дронов по Украине.

В частности, оккупанты запустили 472 беспилотника, а также три баллистические ракеты и четыре крылатые. Основными направлениями атаки были Харьковская, Сумская, Житомирская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.

Днем стало известно, что противовоздушная оборона Украины обезвредила 385 средств воздушного нападения. Среди них; 210 дронов типа Shahed и беспилотники других типов, а также три крылатые ракеты Х-101/"Искандер-К". По дронам: 213 сбиты, еще 172 - локально потеряны или подавлены РЭБ.

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