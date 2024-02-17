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Росіяни атакують Україну ударними дронами: де оголошено загрозу

Україна, Субота 17 лютого 2024 22:04
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Росіяни атакують Україну ударними дронами: де оголошено загрозу Фото: росіяни запустили дрони по Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти ввечері 17 лютого запустили дрони проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Так, близько 21:30 українські військові попередили про ворожі дрони у Юр’ївському та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Дрони тримали північний та північно-західний курс.

О 21:54 у Повітряних силах попередили про загрозу дронів мешканців Харківської області. Ворожі безпілотники тримають північний та північно-західний курси в західній частині Харківської області.

Росіяни атакують Україну ударними дронами: де оголошено загрозу

Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули авіабомби на Куп'янськ в Харківській області. В результаті удару було пошкоджено три двоповерхові житлові будинки, а також зазнав руйнувань приватний сектор. З-під завалів рятувальники дістали чотирьох постраждалих, але там можуть бути ще люди.

Крім того, сьогодні близько 14:00 російські військові атакували територію Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік.

Пізніше стало відомо також про обстріл Сумської області. Там в результаті російської атаки загнув місцевий житель.

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Атака дронів Повітряні сили України Харків Дніпропетровська область
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