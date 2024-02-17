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Россияне атакуют Украину ударными дронами: где объявлена угроза

Украина, Суббота 17 февраля 2024 22:04
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Россияне атакуют Украину ударными дронами: где объявлена угроза Фото: россияне запустили дроны по Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты вечером 17 февраля запустили дроны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Так, около 21:30 украинские военные предупредили о вражеских дронах в Юрьевском и Синельниковском районах Днепропетровской области. Дроны держали северный и северо-западный курс.

В 21:54 в Воздушных силах предупредили об угрозе дронов жителей Харьковской области. Вражеские беспилотники держат северный и северо-западный курсы в западной части Харьковской области.

Россияне атакуют Украину ударными дронами: где объявлена угроза

Напомним, сегодня оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск в Харьковской области. В результате удара были повреждены три двухэтажных жилых дома, а также разрушен частный сектор. Из-под завалов спасатели извлекли четырех пострадавших, но там могут быть еще люди.

Кроме того, сегодня около 14:00 российские военные атаковали территорию Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина.

Позже стало известно также об обстреле Сумской области. Там в результате российской атаки загнул местный житель.

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Атака дронов Воздушные силы Украины Харьков Днепропетровская область
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