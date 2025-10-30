Росіяни атакують Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза ударів

Обстріл України 30 жовтня

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 30 жовтня, масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками.

Під час обстрілу ворог, зокрема, використав п'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Їх запускали з території Ростовської області.

Згідно з інформацією Повітряних сил, такі ракети збити не вдалося.

Також росіяни вдарили по Україні чотирма аеробалістичними ракетами "Кинджал", які запускали винищувачі МіГ-31К.

Під удар потрапили західні області, зокрема Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, а також Дніпропетровщина, Запоріжжя й Миколаївщина.

Внаслідок атак пошкоджені теплоелектростанції, об’єкти енергетики, житлові будинки та підприємства. Без світла залишилися сотні населених пунктів, у кількох регіонах зафіксовані поранені, серед них діти.

У Запоріжжі ракета зруйнувала гуртожиток, у Ладижині (Вінниччина) місто залишилося без тепла та води, а у Львівській області пошкоджені два енергооб’єкти.

Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.