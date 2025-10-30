Россияне атакуют Украину "Шахедами" с разных направлений: где угроза ударов

Обстрел Украины 30 октября

Напомним, российские оккупанты сегодня, 30 октября, массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

Во время обстрела враг, в частности, использовал пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Их запускали с территории Ростовской области.

Согласно информации Воздушных сил, такие ракеты сбить не удалось.

Также россияне ударили по Украине четырьмя аэробаллистическими ракетами "Кинжал", которые запускали истребители МиГ-31К.

Под удар попали западные области, в частности Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, а также Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области.

В результате атак повреждены теплоэлектростанции, объекты энергетики, жилые дома и предприятия. Без света остались сотни населенных пунктов, в нескольких регионах зафиксированы раненые, среди них дети.

В Запорожье ракета разрушила общежитие, в Ладыжине (Винницкая область) город остался без тепла и воды, а во Львовской области повреждены два энергообъекта.

Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.