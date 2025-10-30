ua en ru
Росіяни атакують Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза ударів

Четвер 30 жовтня 2025 23:10
Росіяни атакують Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза ударів Фото: росіяни атакують Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 30 жовтня запустили по Україні ударні дрони "Шахед" з різних напрямків. В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Станом на 23:10 повітряну тривогу оголосили в Сумській, Полтавській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Донецькій та Запорізькій областях, а також частині Дніпропетровської та Херсонської.

При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:

  • група БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини, курсом на північ;
  • група БпЛА на сході Миколаївщини, продовжують рух на захід;
  • БпЛА на Донеччині, курс на північ;
  • БпЛА на Сумщині, курсом на південь;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на захід.

Карта повітряних тривог станом на 23:10

Росіяни атакують Україну &quot;Шахедами&quot; з різних напрямків: де загроза ударів

Обстріл України 30 жовтня

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 30 жовтня, масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками.

Під час обстрілу ворог, зокрема, використав п'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Їх запускали з території Ростовської області.

Згідно з інформацією Повітряних сил, такі ракети збити не вдалося.

Також росіяни вдарили по Україні чотирма аеробалістичними ракетами "Кинджал", які запускали винищувачі МіГ-31К.

Під удар потрапили західні області, зокрема Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, а також Дніпропетровщина, Запоріжжя й Миколаївщина.

Внаслідок атак пошкоджені теплоелектростанції, об’єкти енергетики, житлові будинки та підприємства. Без світла залишилися сотні населених пунктів, у кількох регіонах зафіксовані поранені, серед них діти.

У Запоріжжі ракета зруйнувала гуртожиток, у Ладижині (Вінниччина) місто залишилося без тепла та води, а у Львівській області пошкоджені два енергооб’єкти.

Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

