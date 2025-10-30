Росіяни атакують Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза ударів
Російські війська ввечері 30 жовтня запустили по Україні ударні дрони "Шахед" з різних напрямків. В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Станом на 23:10 повітряну тривогу оголосили в Сумській, Полтавській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Донецькій та Запорізькій областях, а також частині Дніпропетровської та Херсонської.
При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:
- група БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини, курсом на північ;
- група БпЛА на сході Миколаївщини, продовжують рух на захід;
- БпЛА на Донеччині, курс на північ;
- БпЛА на Сумщині, курсом на південь;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на захід.
Карта повітряних тривог станом на 23:10
Обстріл України 30 жовтня
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 30 жовтня, масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками.
Під час обстрілу ворог, зокрема, використав п'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Їх запускали з території Ростовської області.
Згідно з інформацією Повітряних сил, такі ракети збити не вдалося.
Також росіяни вдарили по Україні чотирма аеробалістичними ракетами "Кинджал", які запускали винищувачі МіГ-31К.
Під удар потрапили західні області, зокрема Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, а також Дніпропетровщина, Запоріжжя й Миколаївщина.
Внаслідок атак пошкоджені теплоелектростанції, об’єкти енергетики, житлові будинки та підприємства. Без світла залишилися сотні населених пунктів, у кількох регіонах зафіксовані поранені, серед них діти.
У Запоріжжі ракета зруйнувала гуртожиток, у Ладижині (Вінниччина) місто залишилося без тепла та води, а у Львівській області пошкоджені два енергооб’єкти.
Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.