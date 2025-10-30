Росіяни атакують Україну "Шахедами" з різних напрямків: де загроза ударів

Російські війська ввечері 30 жовтня запустили по Україні ударні дрони "Шахед" з різних напрямків. В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:

Станом на 23:10 повітряну тривогу оголосили в Сумській, Полтавській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Донецькій та Запорізькій областях, а також частині Дніпропетровської та Херсонської.

Обстріл України 30 жовтня

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 30 жовтня, масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками.

Під час обстрілу ворог, зокрема, використав п'ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Їх запускали з території Ростовської області.

Згідно з інформацією Повітряних сил, такі ракети збити не вдалося.

Також росіяни вдарили по Україні чотирма аеробалістичними ракетами "Кинджал", які запускали винищувачі МіГ-31К.

Під удар потрапили західні області, зокрема Вінницька, Львівська, Івано-Франківська, а також Дніпропетровщина, Запоріжжя й Миколаївщина.

Внаслідок атак пошкоджені теплоелектростанції, об’єкти енергетики, житлові будинки та підприємства. Без світла залишилися сотні населених пунктів, у кількох регіонах зафіксовані поранені, серед них діти.

У Запоріжжі ракета зруйнувала гуртожиток, у Ладижині (Вінниччина) місто залишилося без тепла та води, а у Львівській області пошкоджені два енергооб’єкти.

Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.