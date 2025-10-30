Россияне атакуют Украину "Шахедами" с разных направлений: где угроза ударов

Российские войска вечером 30 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед" с разных направлений. В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

По состоянию на 23:10 воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Донецкой и Запорожской областях, а также части Днепропетровской и Херсонской. При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют: группа БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курсом на север;

группа БпЛА на востоке Николаевской области, продолжают движение на запад;

БпЛА в Донецкой области, курс на север;

БпЛА на Сумщине, курсом на юг;

БпЛА на востоке Днепропетровской области, курс на запад. Карта воздушных тревог по состоянию на 23:10