Россияне атакуют Украину "Шахедами" с разных направлений: где угроза ударов

Четверг 30 октября 2025 23:10
UA EN RU
Россияне атакуют Украину "Шахедами" с разных направлений: где угроза ударов Фото: россияне атакуют Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 30 октября запустили по Украине ударные дроны "Шахед" с разных направлений. В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

По состоянию на 23:10 воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Донецкой и Запорожской областях, а также части Днепропетровской и Херсонской.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

  • группа БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курсом на север;
  • группа БпЛА на востоке Николаевской области, продолжают движение на запад;
  • БпЛА в Донецкой области, курс на север;
  • БпЛА на Сумщине, курсом на юг;
  • БпЛА на востоке Днепропетровской области, курс на запад.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:10

Россияне атакуют Украину &quot;Шахедами&quot; с разных направлений: где угроза ударов

Обстрел Украины 30 октября

Напомним, российские оккупанты сегодня, 30 октября, массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

Во время обстрела враг, в частности, использовал пять баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Их запускали с территории Ростовской области.

Согласно информации Воздушных сил, такие ракеты сбить не удалось.

Также россияне ударили по Украине четырьмя аэробаллистическими ракетами "Кинжал", которые запускали истребители МиГ-31К.

Под удар попали западные области, в частности Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, а также Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области.

В результате атак повреждены теплоэлектростанции, объекты энергетики, жилые дома и предприятия. Без света остались сотни населенных пунктов, в нескольких регионах зафиксированы раненые, среди них дети.

В Запорожье ракета разрушила общежитие, в Ладыжине (Винницкая область) город остался без тепла и воды, а во Львовской области повреждены два энергообъекта.

Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

