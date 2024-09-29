Росіяни атакують Україну "Шахедами": в яких областях оголошено тривогу

Ввечері у неділю, 29 вересня, російські терористи запустили в напрямку України дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші ворожі безпілотники почали залітати у повітряний простір країни близько 21.30 вечора з півдня та північного сходу.
Військові повідомили про рух дронів у Херсонській області в напрямку Миколаївської області, а також у Сумській області в напрямку Сум.
О 22.00 БпЛА з Сумської області рухалися курсом на Полтавську область. Також безпілотники рухалися на північний захід південніше Миколаєва.
Згодом на півдні дрони були виявлені на межі Миколаївської та Одеської областей, рухалися північно-західним курсом.
Також декілька БпЛА рухалися на південь у центральній та південній частині Сумської області. Крім того, дрони були помічені у північній частині Полтавської області, курс південний.
О 22:28 Повітряні сили повідомили про рух дронів у Полтавській області курсом на Миргород.
Також декілька БпЛА були помічені у південній частині Миколаївської області, рухалися північно-західним курсом.
Оновлено 23:07
Військові повідомили про рух безпілотники у південній та центральній частинах Сумської області, курс західний та південний.
Крім того, дрони виявлені у північній частині Полтавської області, рухаються на південний захід.
Також БпЛА у південній частині Чернігівської області, рухаються західним курсом.
До того ж, дрони рухаються з Херсонської області, курсом на Миколаївську область.
Безпілотники виявлені у Миколаївській області, рухаються курсом на північ та захід.
Дрони також рухаються у північній частині Одеської області, курс західний.
Оновлено 23:15
БпЛА з Полтавської області направляються курсом на Київську область.
Дрон в Одеській області змінив курс на північ.
Оновлено 23:45
Військові повідомляють про безпілотники у Сумській області, рухаються курсом на Полтавську та Чернігівську області.
Дрони виявлені у Полтавській області, курсом на захід.
Декілька груп БпЛА у Миколаївській області, рухаються на північний-захід.
Безпілотники у північній та центральній частинах Одеської області, курс північний та північно-західний.
Дрони у Білгород-Дністровському районі Одеської області, курс північний.
БпЛА у південній частині Кіровоградської області, курс західний.
Безпілотники у північній частині Черкаської області, курс західний.
Моніторингові пабліки повідомляють, що наразі у повітряному просторі України перебувають близько 35 "Шахедів".
Наразі карта повітряних тривог виглядає так:
Російські загарбники продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ на сході країни. За минулу добу на фронті відбулося 136 бойових зіткнень.
Також впродовж минулої доби росіяни втратили на війні проти України 1400 солдатів і дуже багато військової техніки.
Крім того, агресор скинув більше 10 керованих авіабомб на Запоріжжя. У місті зафіксовані численні руйнування і багато поранених серед цивільних людей.
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