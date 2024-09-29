Россияне атакуют Украину "Шахедами": в каких областях объявлена тревога

Первые вражеские беспилотники начали залетать в воздушное пространство страны около 21.30 вечера с юга и северо-востока.

Военные сообщили о движении дронов в Херсонской области в направлении Николаевской области, а также в Сумской области в направлении Сум.

В 22.00 БпЛА из Сумской области двигались курсом на Полтавскую область. Также беспилотники двигались на северо-запад южнее Николаева.

Впоследствии на юге дроны были обнаружены на границе Николаевской и Одесской областей, двигались северо-западным курсом.

Также несколько БпЛА двигались на юг в центральной и южной части Сумской области. Кроме того, дроны были замечены в северной части Полтавской области, курс южный.

В 22:28 Воздушные силы сообщили о движении дронов в Полтавской области курсом на Миргород.

Также несколько БпЛА были замечены в южной части Николаевской области, двигались северо-западным курсом.

Обновлено 23:07

Военные сообщили о движении беспилотники в южной и центральной частях Сумской области, курс западный и южный.

Кроме того, дроны обнаружены в северной части Полтавской области, движутся на юго-запад.

Также БпЛА в южной части Черниговской области, движутся западным курсом.

К тому же, дроны движутся из Херсонской области, курсом на Николаевскую область.

Беспилотники обнаружены в Николаевской области, движутся курсом на север и запад.

Дроны также движутся в северной части Одесской области, курс западный.

Обновлено 23:15

БпЛА из Полтавской области направляются курсом на Киевскую область.

Дрон в Одесской области изменил курс на север.

Обновлено 23:45

Военные сообщают о беспилотниках в Сумской области, движутся курсом на Полтавскую и Черниговскую области.

Дроны обнаружены в Полтавской области, курсом на запад.

Несколько групп БпЛА в Николаевской области, движутся на северо-запад.

Беспилотники в северной и центральной частях Одесской области, курс северный и северо-западный.

Дроны в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курс северный.

БпЛА в южной части Кировоградской области, курс западный.

Беспилотники в северной части Черкасской области, курс западный.

Мониторинговые паблики сообщают, что сейчас в воздушном пространстве Украины находятся около 35 "Шахедов".

Обновлено 0:40

Военные сообщают об обнаружении беспилотников на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный и юго-западный.

Также дроны обнаружены в западной части Полтавщины, курс юго-западный.

Кроме того, БпЛА движутся юго-западным курсом на границе Черниговской и Киевской областей, курс юго-западный.

Беспилотники также обнаружены в центральной части Черкасской области, курс юго-западный.

Дроны в северной и южной частях Кировоградской области, постоянно меняют курс.

БпЛА движутся на границе Николаевской и Одесской областей курсом на Винницкую область.

Также "Шахеды" в северной и восточной частях Николаевской области, движутся северо-западным курсом.

В 0:41 Кривой Рог атаковали баллистическим вооружением с юга. В городе слышны взрывы.

В настоящий момент карта воздушных тревог выглядит так: