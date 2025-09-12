Росіяни атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів
Російські війська ввечері 12 вересня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Перші ударні безпілотники почали заходити в повітряний простір країни близько 19:30.
Наразі Повітряні сили повідомляють про такий рух ворожих дронів:
- ударні БПЛА на півдні Харківської області курсом на Дніпропетровську;
- група ударних БПЛА у Херсонській області курсом на захід.
- група ворожих БПЛА у Донецькій області курсом на північ.
Карта повітряних тривог станом на 21:46
Остання масована атака на Україну
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія знову здійснила масовану атаку на Україну, головним чином по центральних та західних регіонах. Вибухи було чути у Луцьку, Києві, Львові, Вінниці та низці інших міст.
Декілька дронів навіть перетнули кордон із Польщею, де їх вперше знищили. Через це польські аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві тимчасово закривалися.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи та роботу ППО в місті. Ударні дрони також били по Бурштину на Івано-Франківщині, вибухи зафіксовано у Вінниці. На Черкащині внаслідок атаки РФ пошкоджено лінію електропередач.
Крім того, по Хмельницькій області російські війська завдали комбінованого удару з використанням ракет та ударних дронів.
Детальніше про атаку росіян на Україну 10 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.