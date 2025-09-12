ua en ru
Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Пятница 12 сентября 2025 21:46
UA EN RU
Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов Фото: россияне атакуют Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 12 сентября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 19:30.

Сейчас Воздушные силы сообщают о таком движении вражеских дронов:

  • ударные БПЛА на юге Харьковской области курсом на Днепропетровскую;
  • группа ударных БПЛА в Херсонской области курсом на запад.
  • группа вражеских БПЛА в Донецкой области курсом на север.

Обновлено 22:22

  • группа ударных БПЛА на Харьковщине западным курсом;
  • группа вражеских БПЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:28

Россияне атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Последняя массированная атака на Украину

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия снова осуществила массированную атаку на Украину, главным образом по центральным и западным регионам. Взрывы были слышны в Луцке, Киеве, Львове, Виннице и ряде других городов.

Несколько дронов даже пересекли границу с Польшей, где их впервые уничтожили. Из-за этого польские аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве временно закрывались.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах и работе ПВО в городе. Ударные дроны также били по Бурштыну на Ивано-Франковщине, взрывы зафиксированы в Виннице. В Черкасской области в результате атаки РФ повреждена линия электропередач.

Кроме того, по Хмельницкой области российские войска нанесли комбинированный удар с использованием ракет и ударных дронов.

Подробнее об атаке россиян на Украину 10 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

