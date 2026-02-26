ua en ru
Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Четвер 26 лютого 2026 05:46
Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза ударів Фото: ворог запустив ракети зі стратегічної авіації (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 26 лютого в зранку вчергове здійснюють комбінований удар по Україні. Наразі у повітряному просторі вже фіксуються крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, вночі моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які ворог зазвичай використовує для комбінованих атак по Україні.

Офіційно цю інформацію не підтверджували, однак починаючи з 05:25 перші ракети вже були над Україною. Вони залетіли через Сумську область і на початку тримали курс на Чернігівську, Полтавську та Черкаську. Детальніше можна подивитися на фото.

Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Де оголосили тривогу

Станом на 05:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі майже по всій території України.

Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза ударів

Масований обстріл України

Нагадаємо, що попередній комбінований удар РФ по Україні був буквально кілька днів тому, в ніч на 22 лютого.

Тоді в результаті ворожого обстрілу постраждали Київ, Одеса, Миколаїв, Кіровоградська, Полтавська та Черкаська області.

Під ударом, як зазвичай, опинилися житлові будинки, підприємства, енергетика, автомобілі та інші об'єкти.

Детально ознайомитися з наслідками тієї атаки можна в матеріалі РБК-Україна.

