Росіяни атакують Україну крилатими ракетами: де загроза ударів
Російські окупанти в ніч на 26 лютого в зранку вчергове здійснюють комбінований удар по Україні. Наразі у повітряному просторі вже фіксуються крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, вночі моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які ворог зазвичай використовує для комбінованих атак по Україні.
Офіційно цю інформацію не підтверджували, однак починаючи з 05:25 перші ракети вже були над Україною. Вони залетіли через Сумську область і на початку тримали курс на Чернігівську, Полтавську та Черкаську. Детальніше можна подивитися на фото.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:46 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі майже по всій території України.
Масований обстріл України
Нагадаємо, що попередній комбінований удар РФ по Україні був буквально кілька днів тому, в ніч на 22 лютого.
Тоді в результаті ворожого обстрілу постраждали Київ, Одеса, Миколаїв, Кіровоградська, Полтавська та Черкаська області.
Під ударом, як зазвичай, опинилися житлові будинки, підприємства, енергетика, автомобілі та інші об'єкти.
Детально ознайомитися з наслідками тієї атаки можна в матеріалі РБК-Україна.