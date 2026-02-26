Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов
Российские оккупанты в ночь на 26 февраля в утром в очередной раз осуществляют комбинированный удар по Украине. Сейчас в воздушном пространстве уже фиксируются крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В частности, ночью мониторинговые каналы информировали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые враг обычно использует для комбинированных атак по Украине.
Официально эту информацию не подтверждали, однако начиная с 05:25 первые ракеты уже были над Украиной. Они залетели через Сумскую область и в начале держали курс на Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую. Подробнее можно посмотреть на фото.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:46 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал сейчас почти по всей территории Украины.
Массированный обстрел Украины
Напомним, что предыдущий комбинированный удар РФ по Украине был буквально несколько дней назад, в ночь на 22 февраля.
Тогда в результате вражеского обстрела пострадали Киев, Одесса, Николаев, Кировоградская, Полтавская и Черкасская области.
Под ударом, как обычно, оказались жилые дома, предприятия, энергетика, автомобили и другие объекты.
