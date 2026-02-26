ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Четверг 26 февраля 2026 05:46
Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов Фото: враг запустил ракеты со стратегической авиации (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 26 февраля в утром в очередной раз осуществляют комбинированный удар по Украине. Сейчас в воздушном пространстве уже фиксируются крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Под ударом Киев, Харьков и Кривой Рог: все о ночном обстреле Украины дронами и ракетами

В частности, ночью мониторинговые каналы информировали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые враг обычно использует для комбинированных атак по Украине.

Официально эту информацию не подтверждали, однако начиная с 05:25 первые ракеты уже были над Украиной. Они залетели через Сумскую область и в начале держали курс на Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую. Подробнее можно посмотреть на фото.

Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:46 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал сейчас почти по всей территории Украины.

Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Массированный обстрел Украины

Напомним, что предыдущий комбинированный удар РФ по Украине был буквально несколько дней назад, в ночь на 22 февраля.

Тогда в результате вражеского обстрела пострадали Киев, Одесса, Николаев, Кировоградская, Полтавская и Черкасская области.

Под ударом, как обычно, оказались жилые дома, предприятия, энергетика, автомобили и другие объекты.

Детально ознакомиться с последствиями той атаки можно в материале РБК-Украина.

