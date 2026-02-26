Россияне атакуют Украину крылатыми ракетами: где угроза ударов

Российские оккупанты в ночь на 26 февраля в утром в очередной раз осуществляют комбинированный удар по Украине. Сейчас в воздушном пространстве уже фиксируются крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В частности, ночью мониторинговые каналы информировали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые враг обычно использует для комбинированных атак по Украине.

Официально эту информацию не подтверждали, однако начиная с 05:25 первые ракеты уже были над Украиной. Они залетели через Сумскую область и в начале держали курс на Черниговскую, Полтавскую и Черкасскую. Подробнее можно посмотреть на фото.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:46 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал сейчас почти по всей территории Украины.