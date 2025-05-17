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Росіяни масовано атакують Україну дронами "Шахед": де загроза ударів

Фото: російські військові атакують Україну дронами вже багато годин поспіль (Полтавська ОВА)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові продовжують терор України дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено тривогу, чути вибухи, працюють сили ППО.

В суботу, 17 травня, військові агресора почали атаку дронів невеликими групами ще близько 16:00 з Бєлгородської області.

Впродовж дня та вечора, ударні безпілотники рухалися в напрямку Харкова і Полтави, а також Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Близько 20:00 також були виявлені БпЛА на півночі Чернігівської області, направлялися на південний захід.

Станом на 23:10 російські "Шахеди" рухалися:

  • група на півночі Сумської області, курсом на Чернігівську область;
  • група на півночі та в центрі Чернігівської області, курсом на південний захід;
  • у Полтавській області, курсом на Черкаську область;
  • група на сході Харківської області, курс на захід;
  • група на сході Дніпропетровської області, курсом на північ;
  • група на сході Донецької області, курс на північний захід.

Станом на 23:28 ворожі БпЛА рухалися:

  • кілька груп на півночі та в центрі Сумщини, курсом на захід, південний захід;
  • кілька груп на півночі та в центрі Чернігівщини, курсом на південний захід;
  • на півночі Черкаської області, курсом на південний захід;
  • на сході та півдні Полтавщини, курсом на північ;
  • кілька груп на сході, півдні та в центрі Харківщини, курсом на захід;
  • кілька груп уздовж межі Харківської та Дніпропетровської областей, курсом на північний захід;
  • на півночі Запорізької області, курсом на північ.

О 23:39 було оголошено повітряну тривогу в Київській області через атаку дронів. Попередня тривога тривала з 21:04 по 22:21.

За даними моніторингових каналів, на даний момент у повітряному просторі України рухаються близько 45-50 ворожих "Шахедів". Зафіксовано пуски з шести напрямків.

О 23:59 оголошено повітряну тривогу в місті Києві.

Станом на 00:08 російські дрони рухалися:

  • нова група з Курської області на Сумщину;
  • кілька груп на півночі та в центрі Сумщини, курсом на Чернігівщину;
  • кілька груп на півночі, півдні, заході та в центрі Чернігівщини, курсом на Київщину та Черкащину;
  • на сході та півдні Київщини, курсом на столицю;
  • на сході та півдні Полтавщини, курсом на північ;
  • кілька груп на сході, півдні та в центрі Полтавщини, курсом на захід;
  • кілька груп на сході, півдні, заході та в центрі Харківщини, курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину;
  • кілька груп на півночі та в центрі Дніпропетровщини, курсом на північний захід;
  • на півдні Дніпропетровщини, курсом на Кривий Ріг;
  • група на півночі Запорізької області, курсом на північ;
  • група на півночі Херсонщини, курсом на Дніпропетровщину;
  • нова група з півдня Херсонщини, курсом на Херсон.

За даними моніторингових каналів, станом на 00:15 у повітряному просторі України зафіксовано вже 80 російських ударних безпілотників.

Станом на 00:14 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні удари Росії

Вранці у суботу, 17 травня, російські терористи атакували дроном "Ланцет" мікроавтобус, що евакуйовував жителів міста Білопілля у Сумській області. Внаслідок обстрілу загинули 9 людей, переважно жінок похилого віку.

В ООН цю атаку назвали найбільш смертоносною за останні кілька тижнів.

Крім того, в ніч на 16 травня росіяни масовано обстріляли ударними дронами Одеську область.

Внаслідок обстрілу після ушпиталення загинула одна з постраждалих жінок.

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Атака дронів