Росіяни масовано атакують Україну дронами "Шахед": де загроза ударів

Російські військові продовжують терор України дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено тривогу, чути вибухи, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.
В суботу, 17 травня, військові агресора почали атаку дронів невеликими групами ще близько 16:00 з Бєлгородської області.
Впродовж дня та вечора, ударні безпілотники рухалися в напрямку Харкова і Полтави, а також Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Близько 20:00 також були виявлені БпЛА на півночі Чернігівської області, направлялися на південний захід.
Станом на 23:10 російські "Шахеди" рухалися:
Станом на 23:28 ворожі БпЛА рухалися:
О 23:39 було оголошено повітряну тривогу в Київській області через атаку дронів. Попередня тривога тривала з 21:04 по 22:21.
За даними моніторингових каналів, на даний момент у повітряному просторі України рухаються близько 45-50 ворожих "Шахедів". Зафіксовано пуски з шести напрямків.
О 23:59 оголошено повітряну тривогу в місті Києві.
Станом на 00:08 російські дрони рухалися:
За даними моніторингових каналів, станом на 00:15 у повітряному просторі України зафіксовано вже 80 російських ударних безпілотників.
Станом на 00:14 карта повітряних тривог України виглядала так:
Вранці у суботу, 17 травня, російські терористи атакували дроном "Ланцет" мікроавтобус, що евакуйовував жителів міста Білопілля у Сумській області. Внаслідок обстрілу загинули 9 людей, переважно жінок похилого віку.
В ООН цю атаку назвали найбільш смертоносною за останні кілька тижнів.
Крім того, в ніч на 16 травня росіяни масовано обстріляли ударними дронами Одеську область.
Внаслідок обстрілу після ушпиталення загинула одна з постраждалих жінок.
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